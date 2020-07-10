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Власть

Президент выступил с обращением. Пресс-служба удалила из канала Youtube видео

Вчера президент Кыргызстана выступил с обращением к народу. Сооронбай Жээнбеков призвал соотечественников к единству в это сложное время и взаимовыручке.

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Выступление главы государства опубликовали все ведущие СМИ страны. Оно было широко распространено в социальных сетях и мессенджерах. Пресс-служба Сооронбая Жээнбекова разместила запись и на своем официальном канале в Youtube. Кыргызстанцы стали активно обсуждать обращение президента. Кто-то его поддержал, кто-то высказывал критику. Критические сообщения удалялись оперативно. Когда их количество увеличивалось, сотрудники пресс-службы президента перезаливали видео. Комментарии под сюжетом обновлялись.

Поздно вечером чиновники и вовсе удалили видео с обращением главы государства к народу. Без объяснения причин. «Видео удалено пользователем, который его добавил», — гласит подпись. 

Пресс-секретарь Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева пока недоступна для комментария.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158934/
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