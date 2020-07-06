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Власть

Сооронбай Жээнбеков и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом

Состоялся телефонный разговор президента Сооронбая Жээнбекова с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества и ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Президенты наметили совместные планы на текущий год по наращиванию взаимодействия между двумя странами.

«Во время телефонного разговора они также обсудили совместные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158512/
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