Состоялся телефонный разговор главы Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщает отдел информационной политики.

В ходе беседы Сооронбай Жээнбеков поздравил Нурсултана Назарбаева с 80-летним юбилеем и Днем столицы РК, а также пожелал ему крепкого здоровья, счастья и благополучия, а братскому народу Казахстана — мира и процветания.

Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил личный вклад Нурсултана Назарбаева в установление и укрепление стратегического партнерства, союзничества и добрососедства между Кыргызстаном и Казахстаном.