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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил президента США Дональда Трампа с Днем независимости США. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья и успехов, а народу США — мира и процветания.

«Убежден, что сложившиеся между нашими странами дружественные отношения являются хорошей основой для развития более тесного политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также многостороннего сотрудничества в рамках международных организаций. Со своей стороны хотел бы заверить, что Кыргызстан и далее будет прилагать все усилия по укреплению и расширению взаимодействия с США», — говорится в поздравительной телеграмме.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158314/
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