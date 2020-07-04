Сооронбай Жээнбеков поздравил Дональда Трампа с Днем независимости США

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил президента США Дональда Трампа с Днем независимости США. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Сооронбай Жээнбеков пожелал Дональду Трампу крепкого здоровья и успехов, а народу США — мира и процветания.

«Убежден, что сложившиеся между нашими странами дружественные отношения являются хорошей основой для развития более тесного политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также многостороннего сотрудничества в рамках международных организаций. Со своей стороны хотел бы заверить, что Кыргызстан и далее будет прилагать все усилия по укреплению и расширению взаимодействия с США», — говорится в поздравительной телеграмме.