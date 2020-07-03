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Власть

Президент пообещал медикам решить проблемы здравоохранения

Президент Сооронбай Жээнбеков направил обращение в связи с профессиональным праздником работников системы здравоохранения — Днем медицинского работника.

Глава государства поздравил медработников с профессиональным праздником и пожелал им крепкого здоровья, добра, благополучия и успехов в сложной, но благородной работе. Он отметил, что именно медики сейчас находятся в авангарде борьбы с вирусом, основная нагрузка сегодняшней тяжелой ситуации легла на их плечи.

«Несмотря на прямую угрозу вашей жизни, вы продолжаете работать без сна и отдыха во имя спасения жизни соотечественников. Исполняя свои обязанности с высокой ответственностью, демонстрируете верность данной клятве. Мы преклоняем головы перед вашей самоотверженностью и героизмом. Выражаю вам благодарность за ваш неустанный труд и беззаветную верность профессии», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он подчеркнул, что с каждым днем увеличивается число выздоровевших граждан, что является результатом неустанного труда медиков. Но при этом не обошлось без потерь.

«Это невосполнимая утрата для всех нас. Среди них есть и медики, которые до последнего выполняли свои профессиональные обязанности. Я выражаю глубокие соболезнования всем соотечественникам, которые потеряли своих близких. В эти сложные дни все мы, кыргызстанцы, разделяем с вами боль утраты», — говорится в сообщении.

Президент напомнил, что труд медиков достоин самой высокой оценки. В законы внесены изменения, направленные на повышение статуса медиков, обеспечение материальной поддержки трудящихся в период чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации.

«Мы продолжим оказывать вам поддержку и заботу. Пандемия обнажила проблемы, которые в системе здравоохранения накопились годами. Мы решим все эти задачи и построим эффективное управление данной отраслью. Иначе, как показывает нынешняя ситуация, здоровье народа может оказаться под угрозой», — пообещал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158231/
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