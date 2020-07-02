Правительство не может назвать точную дату возобновления международных рейсов

Вопрос возобновления международных рейсов находится на рассмотрении. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

Читайте по теме Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня

По его словам, сейчас некототорые зарубежные компании просят открыть небо для возобновления рейсов.

«Изначально дата возобновления международных рейсов была названа неправильно. Сейчас некоторые страны просят открыть рейсы. Вопрос находится на рассмотрении. Мы вернемся к нему в ближайшие дни, все будет зависеть от ситуации в Бишкеке. Однако конкретного решения об открытии неба нет», — сказал Кубатбек Боронов.