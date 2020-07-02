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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Премьер-министр просит воздержаться от проведения митингов

В настоящий момент необходимо отказаться от проведения митингов и скопления людей. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране остается тяжелой, поэтому политическим силам необходимо больше думать о народе, а не о своей выгоде.

«Медики устали, они болеют. Даже вице-премьер-министр болеет. Сейчас надо поддерживать друг друга. Мы все понимаем и правильно воспринимаем критику. Необходимо отбросить политику в сторону. Что бы там ни было, я прошу политиков и общественность не выходить на митинги. Не надо скапливаться, это опасно», — сказал Кубатбек Боронов.

Глава кабмина также попросил лидеров политических партий не собирать толпы людей якобы для предвыборной кампании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158076/
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