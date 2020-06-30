Мэрии Бишкека рекомендуют заложить в бюджет средства для борьбы с COVID-19

В бюджете Бишкека необходимо заложить средства на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом на внеочередной сессии БГК заявил депутат Данияр Иманалиев.

Он уточнил, что речь идет об осеннем периоде. «Говорят, что осенью школы, возможно, перейдут в режим онлайн. Нам тоже надо готовиться. Давайте предусмотрим средства на борьбу с пандемией. Что будет с больницами, находящимися на нашем балансе? Там и отопление, и вентиляция. Это сейчас можно окна открыть, а зимой?» — задался вопросом депутат.

Данияр Иманалиев добавил, что есть расходы, которые можно притормозить. «Но есть жизненно важные мероприятия. Я предлагаю разработать свои планы, учитывая наши реалии, и предусмотреть как минимум 400 миллионов. Надо к осени подготовиться. Никто не дает гарантии, что осенью ничего не будет», — сказал депутат.