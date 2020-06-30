Выплату зарплат учителям Бишкека предлагают передать бюджету республики

Расходы на финансирование заработных плат работникам учреждений образования передать республиканскому бюджету предлагают депутаты БГК.

Сегодня на внеочередной сессии обсуждают вопрос о даче согласия на привлечение ссуды из республиканского бюджета для выплат заработных плат и отпускных учителям.

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Депутат Гульнара Молдобаева предложила поручить мэрии Бишкека совместно с Минфином подготовить постановление правительства о поэтапной передаче расходов по заработной плате учреждений образования на республиканский бюджет и создать рабочую группу по данному вопросу.

«Если мы такой пункт включим, то в последующем, в 2021-2023 годах, уже будет экономия средств в местном бюджете, которые мы сможем направить на развитие города», — отметила она.

Депутат Таалайбек Сагынов предложил обозначить конкретные сроки, когда будет начата поэтапная передача, — 2021 год.

Если создадим рабочую группу, то еще два года будем обсуждать. Этот вопрос поднимаем уже не первый раз. Таалайбек Сагынов

Спикер Жаныбек Абиров отметил, что сегодня сложная ситуация из-за коронавирусной инфекции. «Я думаю, что преждевременно определять какие-то конкретные сроки. Выпадения в бюджете — как в республиканском, так и местном — огромные», — отметил он.

На сессии депутаты поддержали получение ссуды и предложение о поэтапной передаче финансирования расходов на заработные платы сотрудникам организаций образования.

Отметим, что за счет местного бюджета заработную плату выплачивают только сотрудникам столичных образовательных организаций, остальные получают из средств республиканского. Как отметили в Министерстве образования и науки, остальным работникам образовательных учреждений отпускные выплачены.

Напомним, что в мае у мэрии уже возникали проблемы с выплатой заработной платы учителям. Погасить задолженность удалось за счет поступления средств от проекта «Безопасный город».