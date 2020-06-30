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Власть

Президент рассказал о стабильной борьбе с коррупцией, которая не афишируется

«В процессе борьбы с коррупцией есть одно направление, которое особо не афишируется», – заявил на внеочередном заседании Жогорку Кенеша президент Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, стабильно ведется работа по возвращению незаконно распределенных земель на баланс Бишкека.

«Как вы знаете, мы на этих возвращенных участках строим парки и сады, чтобы возродить былую славу Бишкека как зеленого города, чтобы бишкекчане и гости столицы могли проводить там досуг. В 2019 году завершено строительство парка «Ынтымак», который стал любимым местом отдыха горожан. В этом году на территории более 10 гектаров был построен парк имени Чолпонбая Тулебердиева. Мэрия строит еще пять парков на участках объемом более 44 гектаров», — сказал глава государства.

Сооронбай Жээнбеков отметил работу мэрии Бишкека в этом направлении.

«Разумеется, как глава государства я полностью поддерживаю эти усилия. Работа по возвращению незаконно выделенных земельных участков, детских садов и социальных объектов в собственность государства будет продолжена во всех городах и областях», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157803/
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