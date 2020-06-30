Сооронбай Жээнбеков рассказал членам кабмина, какие задачи перед ними стоят

Сегодня на внеочередном заседании Жогорку Кенеша члены правительства приняли присягу.

На церемонии присутствует президент Сооронбай Жээнбеков.

Выступая, глава государства подчеркнул, что новое правительство должно стать антикризисным.

«Я принял вашу присягу. Вы пообещали быть верными своей присяге. Вы пришли на свои должности в сложное время и должны стать антикризисным правительством. В такое время становится понятно, кто есть кто, ваша работа станет видна народу в ближайшее время. Сейчас перед вами стоят три задачи: борьба с коронавирусом, развитие экономики и проведение честных выборов», — сказал Сооронбай Жээнбеков.