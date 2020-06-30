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Власть

Даже чиновники проводят тои. Президент призвал запретить массовые мероприятия

Президент Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости официально запретить проведение массовых мероприятий и тоев. Об этом он сказал сегодня на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, после снятия режима ЧП участились собрания и массовые мероприятия.

«Даже некоторые чиновники проводят тои. Это говорит о том, что они никого не признают и им плевать на усилия врачей и сотрудников правоохранительных органов. Именно на таких мероприятиях люди массово заражаются. Необходимо официально запретить проведение тоев и других мероприятий», — сказал он.

Отметим, Жогорку Кенеш сегодня проводит внеочередную сессию. На повестке дня один вопрос — присяга премьер-министра и членов правительства. Однако не все члены кабмина смогли прибыть в парламент. У вице-премьера Эркина Асрандиева выявлен коронавирус. Он проходит лечение. Контактировавшие с ним чиновники отправлены в самоизоляцию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157785/
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Даже чиновники проводят тои. Президент призвал запретить массовые мероприятия