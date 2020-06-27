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Власть

Сорок процентов объектов, имеющихся на балансе государства, не работают

Государственная собственность должна использоваться эффективно. Об этом на совещании заявил премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов. 

Как сообщает пресс-служба правительства, глава кабмина провел совещание по итогам деятельности государственных предприятий и акционерных обществ с государственной долей участия за 2019 год и шесть месяцев 2020-го.

«Повышение рентабельности объектов государственной собственности — один из приоритетов работы правительства. Сегодня по республике насчитывается 104 государственных предприятия, из которых работает чуть больше половины. Из 52 акционерных обществ 19 не приносят никакой пользы государству. Получается, что 40 процентов объектов, имеющихся на государственном балансе, не работают. Пришло время поставить точку в этом важном вопросе и добиться внедрения понятных и эффективных механизмов совершенствования управления государственной собственностью», — сказал Кубатбек Боронов.

Он отметил, что будет рассмотрена деятельность каждого объекта. «Многие государственные предприятия не приносят пользы бюджету и экономике. При этом имеются различные инструменты для их перезапуска. К примеру, государственно-частное партнерство. Так можно добиться того, что убыточные предприятия заработают, будут созданы рабочие места и увеличится налогооблагаемая база, появится прибыль. Успешность многих предприятий зависит от руководителя и менеджмента в целом. Поэтому необходимо повсеместно внедрять ключевые показатели эффективности для оценки деятельности руководителей госкомпаний. По системе KPI мы проведем детальный анализ работы каждого руководителя и компаний, по итогам которого будут приниматься соответствующие меры в их отношении», — цитирует премьер-министра пресс-служба.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157587/
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