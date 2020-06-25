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Власть

Кремль: встреча Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова не планировалась

Встреча президентов России Владимира Путина и Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова 30 июня не планировалась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

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Журналисты спросили Пескова, рассматривается ли возможность переноса церемонии открытия памятника в Ржевском районе с участием президента РФ, где одним из гостей должен был быть Сооронбай Жээнбеков.

Пресс-секретарь главы РФ ответил: «Да нет, ничего такого не планировалось... Не было таких планов. Действительно, будет открываться мемориал Советскому солдату 30 июня и, действительно, в Ржевском районе. Президент планирует посетить это мероприятие. Это очень важный монумент, мемориал. И, действительно, мемориальное значение этого дня очень трудно переоценить».

Ранее пресс-служба президента КР сообщила, что по запланированному графику следующий визит Сооронбая Жээнбекова в Российскую Федерацию по приглашению российской стороны намечался на 30 июня, также по случаю 75-летия Победы. 

Напомним, Сооронбай Жээнбеков не стал участвовать в параде Победы в Москве в связи с тем, что у двоих членов делегации выявили COVID-19. Согласно алгоритму глава государства, члены делегации и сопровождающие лица по прилете в Москву сдали тест на коронавирус. У заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и одного сотрудника охраны выявлен положительный результат. Президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157434/
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