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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Депутат раскритиковал Минздрав за то, что до сих пор не построены новые больницы

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассматривают вопрос ратификации соглашения между Кыргызстаном и Азиатским банком развития о пакете помощи в борьбе с коронавирусом. По словам замминистра здравоохранения Мадамина Каратаева, из $20 миллионов 10 миллионов — кредит, остальные — грант.

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Депутат Акылбек Жапаров заявил, что на эти деньги можно было построить новые больницы. «Несколько дней в стране идет пик заболеваемости коронавирусом. Мы видим, насколько бессильна наша медицина. На $20 миллионов можно было построить 20 больниц. Почему вы этого не предлагаете сделать», — сказал Акылбек Жапаров.

Мадамин Каратаев ответил, что Минздрав ранее предлагал строительство восьми больниц, сейчас по этому вопросу переговоры ведет Минфин.

Нардеп возмутился таким ответом и отметил, что два ведомства постоянно ссылаются друг на друга.

«Я у вас спрашиваю, а вы на Минфин ссылаетесь. Вы занимаетесь текучкой, сидите и слушаете консультантов, куда нужно тратить деньги», — возмутился Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157433/
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