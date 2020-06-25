Россия признательна главе КР за решение не принимать участие в параде Победы

Россия признательна президенту Кыргызстана за решение не принимать участие в параде Победы в Москве, принятого после обнаружения коронавируса у членов делегации, чтобы не подвергать опасности гостей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы действительно признательны президенту Киргизии и делегации за то, что они прибыли в Москву на парад. К сожалению, во время обычного, рутинного тестирования было выявлено несколько инфицированных в делегации, и, собственно, президентом Киргизии было принято решение не принимать участие в параде, с тем чтобы не подвергать опасности здоровье в первую очередь ветеранов, которые присутствовали на параде, а также других глав государств. Мы весьма признательны за такое решение», — цитирует Дмитрия Пескова агентство.

Сообщается, что контакты на высшем уровне будут продолжаться в сроки, согласованные по дипломатическим каналам.

«График этих контактов уже понятен. Сроки будут определяться просто в зависимости от ситуации эпидемиологической», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков, находившийся в столице России, отказался от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Решение принято, согласно алгоритму действий, в связи с выявлением коронавируса у сопровождающих его лиц.