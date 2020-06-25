«Пополнение республиканского бюджета — это задача не только Налоговой службы, но и всех органов власти», — заявил премьер-министр Кубатбек Боронов на совещании по обсуждению исполнения плановых показателей бюджета.

По его словам, необходимо активизировать работу местных органов самоуправления. Все акимы и главы айыл окмоту должны нести персональную ответственность за сбор налогов. Местные органы власти напрямую должны быть заинтересованы в пополнении бюджета.

Глава правительства поручил ускорить работу по внедрению системы фискализации налоговых процедур.

«Несмотря на трудности, необходимо активизировать борьбу с теневой экономикой. Это имеет большое значение для пополнения бюджета. Должна быть продолжена работа по внедрению таких систем, как контрольно-кассовые машины в крупных торговых сетях, автоматизированная система управления на АЗС, маркировка товаров. В таможенном администрировании планируется внедрение информационной системы ASYCUDA. Она позволит осуществлять стопроцентное электронное декларирование товаров, обеспечить эффективный контроль и мониторинг национального/регионального транзита, поддерживать межведомственное информационное взаимодействие, генерировать таможенную статистику в онлайн-режиме. Все это обеспечит прозрачность экономической деятельности в стране», — уверен глава правительства.

По итогам совещания профильным госорганам даны поручения по дальнейшим мерам обеспечения доходной части бюджета.