Не все так плохо. План по сборам в бюджет почти выполнен

В республиканский бюджет за неполный июнь 2020 года поступило 6 миллиардов 60 миллионов сомов в виде налоговых поступлений при плане 6 миллиардов 140 миллионов сомов. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

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Отмечается, что сегодня премьер-министр Кубатбек Боронов провел совещание по исполнению плановых показателей бюджета. Подчеркнута особая необходимость финансирования мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

«В условиях пандемии мы были вынуждены сократить многие второстепенные расходы, оставив только финансирование приоритетных задач. Пандемия потребовала от нас внесения соответствующих корректировок в доходную и расходную части бюджета. Вместе с тем необходимо активизировать работу по привлечению дополнительных ресурсов как из внутренних, так и внешних источников. Все средства должны использоваться рационально», — отметил премьер-министр.

На заседании обсудили среднесрочный прогноз социально-экономического развития страны, возможные сценарии прогноза экономической ситуации, прогнозные показатели доходной и расходной частей бюджета.

«Закрытие контрольно-пропускного пункта «Торугарт», безусловно, повлияло на объем таможенных сборов. Но не все так плохо. Таможенная служба выполнила план на 80 процентов. И до конца года рассчитывает дойти до прогнозных показателей. Важно не просто выполнить установленный в начале года план, а перевыполнить его. Хочу особо подчеркнуть, что наша главная задача — обеспечить полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами — будет выполнена. Все государственные социальные обязательства будут профинансированы своевременно и в полном объеме», — заключил Кубатбек Боронов.