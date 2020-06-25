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Власть

Депутаты просят отсрочить введение автоматизированной системы на заправках

Введение обязательной установки автоматизированной системы учета ГСМ на автозаправочных станциях необходимо отложить на несколько месяцев. Об этом на заседании парламента заявил депутат Азамат Арапбаев.

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По его словам, сама инициатива автоматизации — правильный шаг. Но в то же время из-за режимов ЧС и ЧП многие бизнесмены остались без прибыли и не смогут установить АСУ.

«Я не говорю, чтобы отложили введение АСУ до конца года, но хотя бы на два-три месяца нужно отсрочить этот процесс. Премьер-министр пообещал рассмотреть этот вопрос, но ответа до сих пор нет. Причины очень простые — 50 дней простых людей держали дома, в их число входят и бизнесмены. Их нужно правильно понять — границы закрыты, самолеты не летают. Сейчас мы их закроем, опять не будет поступлений в бюджет», — сказал Азамат Арапбаев.

Замминистра экономики Бекболот Алиев ответил, что сейчас вопрос отсрочки по введению АСУ изучается в правительстве.

«Действительно, с 1 июля все заправки должны ввести АСУ. К сожалению, не все смогли установить автоматизацию. Однако мы давали время до 1 января 2020 года, затем правительство вошло в положение и еще раз дало отсрочку до 1 июля. Несмотря на это, по объективным или субъективным причинам не все ввели АСУ. Сейчас правительство разрабатывает механизм отсрочки исполнения постановления. Просто так отсрочку на два-три месяца мы не можем дать, потому что бизнесмены вновь будут ждать до последнего», — сказал Бекболот Алиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157403/
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