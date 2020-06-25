Коронавирус в Кыргызстане. Чиновники опять рассчитывают на помощь волонтеров

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова провела совещание по созданию механизма координации волонтерского движения. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

В совещании участвовали представители волонтерского движения, работники системы здравоохранения и представители государственных органов.

«Во время первой волны пандемии COVID-19 волонтерское движение сыграло немаловажную роль в оказании гуманитарной помощи гражданам. Вместе с тем в республике отсутствует единая координация волонтерского движения. Сегодня мы планируем обсудить роль и место волонтерского движения, целесообразность создания для него законодательной базы. В связи со складывающейся в стране эпидемиологической ситуацией необходима помощь волонтеров», — отметила Аида Исмаилова.

Представитель Национального общества Красного Полумесяца Кыргызстана Бермет Усубалиева презентовала проект концепции развития волонтерской деятельности.

«До сегодняшнего дня мы совместно с государственными органами занимались обучением и подготовкой волонтеров различного направления. Среди них есть те, кто смог применить свои навыки, участвуя во многих мероприятиях государственного масштаба», — подчеркнула она.

По итогам совещания решено организовать встречу в расширенном формате по обсуждению вопроса об активизации волонтерского движения. Кроме того, исходя из потребности, Минздраву будет предоставлен список волонтеров, которые смогут оказать посильную помощь работникам системы здравоохранения.