Депутаты Жогорку Кенеша выясняют, кто из них подхалим и кто чей раб

При обсуждении законопроекта «О манипулировании информацией» в Жогорку Кенеше произошла словесная перепалка между депутатами.

Мирлан Жеенчороев заявил, что общество нуждается не в инициативе Гульшат Асылбаевой, а в люстрации подхалимов. Он призвал на парламентских выборах не голосовать за таких кандидатов.

«Нам нужно в первую очередь избавиться от подхалимов, которые вот таким образом разбогатели, собрали уголь и ходят по базарам», — сказал Мирлан Жеенчороев.

Жанар Акаев напомнил сторонникам скандального законопроекта, что свобода слова в Кыргызстане — это заслуга народа.

«Не вам говорить о свободе слова. Вы только ради того, чтобы попасть в список партий, поддерживаете этот законопроект», — упрекнул он коллег.

Камчыбек Жолдошбаев напомнил о предвыборных обещаниях некоторых депутатов.

«Есть тут рабы, которые выполняют заказ, цитируя чужие слова», — сказал он и пригрозил назвать таких поименно. Но не назвал.