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Власть

Акылбек Жапаров поддерживает законопроект о манипулировании информацией

Депутат Акылбек Жапаров поддерживает борьбу против фейков. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента при рассмотрении законопроекта «О манипулировании информацией».

По его словам, надо рассмотреть ответственность создателей сайтов, распространяющих дезинформацию.

«Без фамилии, без имени сидят и пишут, что вздумается. Так нельзя. Ответственность таких сайтов надо рассмотреть», — заявил он и добавил, что вместе с тем выступает против досудебного выяснения, достоверна информация или нет.

«Много говорили о плохих качествах Алмазбека Атамбаева. Но у него есть и хорошие. Он не ограничивал работу желтой прессы. Он один раз сказал, что распространение сплетен равносильно потреблению мяса родного человека. После этого желтая пресса стала более ответственной», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157366/
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