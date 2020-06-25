Жанар Акаев призвал коллег быть более терпимыми к критике и фейкам

За пять лет в парламенте было много инициатив, направленных на ограничения или запреты. Об этом на заседании заявил депутат Жанар Акаев при обсуждении законопроекта «О манипулировании информацией».

Он отметил, что в проекте документа не предусмотрена ответственность за фейковую информацию. «Зачем нам тогда этот законопроект? Мы просто будоражим общество и настраиваем его против власти. Нас всех, меня тоже критикуют, в том числе фейки. Но нам надо быть терпимыми, если мы пришли в политику», — сказал Жанар Акаев.

Чиновники Министерства культуры, информации и туризма заметили, что в законопроекте нет упоминания о ведомстве. Инициатор скандального законопроекта Гульшат Асылбаева ранее заявила, что Минкультуры должно будет контролировать исполнение документа.

«Про нас нет слова, но мы ответственны за сферу информации. В случае принятия закона мы будем вынуждены исполнять его. Вместе с НПО и масс-медиа необходимо будет разработать механизмы», — сказал заместитель министра культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков.