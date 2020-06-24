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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Жогорку Кенеш заседает без прессы. Присутствует 91 депутат

Жогорку Кенеш начал пленарное заседание. Об этом 24.kg сообщила вице-спикер Аида Касымалиева.

По ее словам, кворум есть, регистрацию прошел 91 депутат. Идет обсуждение повестки дня.

Отметим, шестой созыв парламента сегодня впервые проводит пленарное заседание без прессы и прямой трансляции по радио и телевидению. Из-за выявления случаев заражения коронавирусом среди депутатов и сотрудников Жогорку Кенеша посетителей, включая представителей СМИ, в здание «Белого дома» не пускают.

Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу заразился коронавирусом и госпитализирован. У остальных сотрудников пресс-службы анализ отрицательный, они находятся в изоляции, поэтому и нет онлайн-эфиров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/157179/
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