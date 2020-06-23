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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

Депутат: Мигрантов следует тестировать на коронавирус перед возвращением домой

Депутат парламента Дастан Бекешев считает, что кыргызстанцев следует тестировать на коронавирус перед их возвращением на родину. Он объяснил 24.kg почему.

По словам нардепа, тех, у кого ПЦР-анализы окажутся отрицательными, следует отправить на домашний карантин, как и бессимптомников.

«Пусть мигранты сдают ПЦР-анализы перед тем, как отправиться на родину. Таким образом мы избежим необходимости запихивать их в карантинную зону и тратить время на обследование. Если результат будет положительным, то будем лечить. Если бессимптомник, то по приезде определим на домашний карантин. Сейчас складывается очень опасная тенденция. Те, кто не может вернуться, сбиваются в группы, активизируют здесь на местах свою родню, которая выходит с митингами к «Белому дому», требуя вернуть мигрантов в Кыргызстан», — пояснил Дастан Бекешев.

Отметим, что накануне в редакцию 24.kg обратились граждане КР, застрявшие в Троицке и Соль-Илецке (Россия) с 17 марта. Они требуют вернуть их домой. По их словам, посольство Кыргызстана в РФ ничего не предпринимает для возвращения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156994/
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