Депутат: Пусть охотники привозят из Кыргызстана красивые фотографии, а не трофеи

«Пусть охотники привозят из Кыргызстана фотографии нашей красивой природы, а не трофеи», — заявил на общественных слушаниях по законопроекту «О временном запрете на охоту на некоторые виды животных в КР» депутат Экмат Байбакпаев.

Он напомнил, что ранее уже предлагал ввести запрет на охоту сроком на 10 лет. Но его не поддержали коллеги.

Читайте по теме 10-летний мораторий на охоту не прошел. Депутаты предлагают четыре года

«Перед карантином ко мне обратились экологи, активисты, чтобы повторно рассмотреть законопроект, но это можно сделать только через полгода после отклонения парламентом», — отметил Экмат Байбакпаев.

Тогда группа депутатов разработала новый проект. В нем сократился срок моратория на охоту с 10 лет до пяти, и распространяется он на четыре вида животных: горных барана и козла, косулю и кабана.

«Речь идет о сохранении нашего животного мира, мы должны общими усилиями найти выход, перейти на новые, альтернативные виды охоты, отойти от традиционных», — сказала депутат.

Экмат Байбакпаев отметил, что один из пунктов законопроекта посвящен развитию экотуризма и альтернативных видов охоты.

«Надо сделать так, чтобы в Кыргызстан люди приезжали с фоторужьями, у нас красивая природа, и они бы потом показывали наши красоты, а не трофеи животного мира», — сказал он.