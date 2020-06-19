11:54
USD 74.87
EUR 84.21
RUB 1.08
Власть

Депутат: Пусть охотники привозят из Кыргызстана красивые фотографии, а не трофеи

«Пусть охотники привозят из Кыргызстана фотографии нашей красивой природы, а не трофеи», — заявил на общественных слушаниях по законопроекту «О временном запрете на охоту на некоторые виды животных в КР» депутат Экмат Байбакпаев.

Он напомнил, что ранее уже предлагал ввести запрет на охоту сроком на 10 лет. Но его не поддержали коллеги.

Читайте по теме
10-летний мораторий на охоту не прошел. Депутаты предлагают четыре года

«Перед карантином ко мне обратились экологи, активисты, чтобы повторно рассмотреть законопроект, но это можно сделать только через полгода после отклонения парламентом», — отметил Экмат Байбакпаев.

Тогда группа депутатов разработала новый проект. В нем сократился срок моратория на охоту с 10 лет до пяти, и распространяется он на четыре вида животных: горных барана и козла, косулю и кабана.

«Речь идет о сохранении нашего животного мира, мы должны общими усилиями найти выход, перейти на новые, альтернативные виды охоты, отойти от традиционных», — сказала депутат.

Экмат Байбакпаев отметил, что один из пунктов законопроекта посвящен развитию экотуризма и альтернативных видов охоты.

«Надо сделать так, чтобы в Кыргызстан люди приезжали с фоторужьями, у нас красивая природа, и они бы потом показывали наши красоты, а не трофеи животного мира», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156655/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане предлагают возродить экологическую прокуратуру
Из-за коронавируса в Кыргызстане запретили весеннюю охоту
Егеря охотугодий не защищены, им каждый день угрожают
Происки соседних стран. Вице-спикер объяснил, почему он против запрета на охоту
Гослесхоз подозревают в лоббировании компаний по отстрелу редких животных
В Кыргызстане открыт сезон охоты на фазана, ондатру и улара
Запретить охоту на некоторые виды животных требуют кыргызстанцы
Жогорку Кенеш не поддержал введение моратория на охоту на редких животных
В парламенте ругают ученых и называют их адвокатами браконьеров
В парламенте Кыргызстана назвали животных, охоту на которых хотят запретить
Популярные новости
Рост заражения COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города Рост заражения COVID-19 в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города
От&nbsp;каменщика до&nbsp;премьера. Что известно о&nbsp;Кубатбеке Боронове От каменщика до премьера. Что известно о Кубатбеке Боронове
Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в&nbsp;очаг заражения коронавирусом Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в очаг заражения коронавирусом
Премьер-министр подал в&nbsp;отставку Премьер-министр подал в отставку
Бизнес
Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева Ученые России поддержали академика Кубанычбека Жумалиева
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
Инфаркт&nbsp;&mdash; это повод еще больше заботиться о&nbsp;сердце Инфаркт — это повод еще больше заботиться о сердце
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
19 июня, пятница
11:48
Вы все врете! Журналист Болот Темиров раскритиковал депутатов парламента Вы все врете! Журналист Болот Темиров раскритиковал деп...
11:44
В Кыргызстане предлагают возродить экологическую прокуратуру
11:44
Как искоренить домашнее насилие. В МВД считают, что надо воспитывать детей
11:25
Депутат: Пусть охотники привозят из Кыргызстана красивые фотографии, а не трофеи
11:24
Соцсети довели мою кайын эне до инсульта. Гульшат Асылбаева о своей инициативе