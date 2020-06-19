Фейки влияют на психику человека. Гульшат Асылбаева защищает свою инициативу

Автор законопроекта «О манипулировании информацией» депутат Гульшат Асылбаева заявила сегодня на парламентских слушаниях, что обилие ложной, фейковой информации разрушительно влияет на психику граждан.
По ее словам, инициатива ни в коем случае не направлена на ограничение свободы слова. Нардеп посоветовала «не натягивать на фейковые аккаунты нормы Конституции».
«Фейки для общественности представляют огромный интерес. Получается черный рынок информации. А если наш законопроект будет одобрен, то любой человек, чьи интересы затрагивает ложная информация, сможет подать в суд. Это его право, гарантированное Конституцией», — отметила Гульшат Асылбаева.
Она добавила, что проект закона дополнен понятийным аппаратом, куда включены определения, в том числе что такое аккаунт в сети, а вот определения, что такое ложная информация, нет. Депутат пообещала включить его.
Гульшат Асылбаева предложила разработать этот термин журналисту Болоту Темирову, присутствующему на слушаниях. Она заверила, что возможно и досудебное решение вопроса. Достаточно прийти в Министерство культуры, информации и туризма, которое будет отслеживать фейки в интернете, согласно законопроекту, и пожаловаться, что его атакуют фальшивые аккаунты.
Автор убеждает также, что законопроект бизнесу не навредит.
Напомним, юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты утверждают, что этот документ дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.
Нардепу пеняют еще и на то, что законопроект полностью скопирован с российского аналога. Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Но она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».