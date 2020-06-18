12:26
USD 74.73
EUR 84.14
RUB 1.08
Власть

Поправки в закон о НКО позволят государству увидеть проблемы и найти их решение

Поправки в закон о НКО позволят государству ощутить всю тягость нерешенных проблем и найти выход из сложившейся ситуации. Об этом на заседании парламента заявила депутат Евгения Строкова.

Она отметила, что есть организации, которые вносят существенный вклад в развитие страны.

Читайте по теме
Отчетность надо требовать от государства, а не НКО, считает депутат

По словам парламентария, если судить по системам, где в первую очередь появились некоммерческие организации — образования и здравоохранения, то при помощи НКО они почему-то не улучшились, а, наоборот, пришли к краху.

«Я считаю, что закон важен как для прозрачности неправительственных организаций, так и для того, чтобы государство ощутило всю тягость нерешенных проблем и нашло выход из сложившейся ситуации», — сказала Евгения Строкова.

Нардеп Акылбек Жапаров заметил, что в Кыргызстане бюджеты президента, правительства и парламента открытые. «Значит, и другие организации, в том числе НКО, должны быть прозрачными», — добавил он.

Отметим, что депутаты во втором чтении рассматривают поправки в закон об НКО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и просили инициаторов отозвать законопроект.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156512/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Отчетность надо требовать от государства, а не НКО, считает депутат
Дастан Бекешев считает, что закон о финансировании НКО ударит и по бизнесменам
Популярные новости
Рост заражения COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города Рост заражения COVID-19 в Бишкеке. Кубатбек Боронов опроверг закрытие города
От&nbsp;каменщика до&nbsp;премьера. Что известно о&nbsp;Кубатбеке Боронове От каменщика до премьера. Что известно о Кубатбеке Боронове
Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в&nbsp;очаг заражения коронавирусом Сооронбай Жээнбеков: Бишкек превращается в очаг заражения коронавирусом
Премьер-министр подал в&nbsp;отставку Премьер-министр подал в отставку
Бизнес
MegaCom продолжает увеличивать мощности и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G
Инфаркт&nbsp;&mdash; это повод еще больше заботиться о&nbsp;сердце Инфаркт — это повод еще больше заботиться о сердце
&laquo;Мичуринский квартал&raquo;&nbsp;&mdash; жилой комплекс премиум-класса «Мичуринский квартал» — жилой комплекс премиум-класса
&laquo;Бакай Банк&raquo; открыл первый круглосуточный филиал на&nbsp;Моссовете «Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
18 июня, четверг
12:20
Чиновники УКС Бишкека закупили лифты по завышенной стоимости Чиновники УКС Бишкека закупили лифты по завышенной стои...
12:16
С покрышками на шее. В Бишкеке продолжаются акции против семейного насилия
12:01
Дильробо с покрышками на шее. О жалости к мужу и наказании, которое его ждет
11:48
Изнасилование 13-летней девочки. Адвокат подсудимого озвучил другую версию
11:45
MegaCom продолжает увеличивать мощности и охват сети 4G