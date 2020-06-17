Вы меня не любите. Два депутата выясняют отношения из-за Налогового кодекса

В Жогорку Кенеше обсуждают изменения в Налоговый кодекс. Инициатором выступает депутат Азамат Арапбаев.

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Поправки предлагают освободить от подоходного налога дивиденды учредителей банков в случае, если они идут на увеличение капитала.

Депутат Зиядин Жамалдинов заявил, что законопроект необходимо отклонить и вернуть в комитет. Ранее, по его словам, правительство выступало против, поскольку в госказну не поступит около 2 миллиардов сомов.

«Почему простой народ, который работает в ларьке, платит налог, а мы прибыльные банки освобождаем от налогов? У нас сейчас дефицит бюджета. Это позор, если мы примем эти поправки. Недавно мы освободили от налогов терминалы. Давайте тогда освободим сначала людей от выплаты процентов по кредитам. Это будет гораздо лучшей инициативой для граждан и бизнесменов», — возмутился нардеп.

Зиядин Жамалдинов обвинил автора поправок в лоббировании банковских интересов.

Азамат Арапбаев ответил, что будет лоббировать интересы каждого предпринимателя в Кыргызстане в интересах государства.

«Я знаю, вы меня не любите. Но наши отношения — это одно, законопроект — это другое. Здесь видно, что вы против меня, а не против поправок в закон. Вы не трогайте его, если не понимаете», — сказал Азамат Арапбаев.

Зиядин Жамалдинов ответил, что любит коллегу, но попросил его не строить из себя понимающего человека.