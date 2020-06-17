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Власть

Цифровизация: чтобы восстановить паспорт, приходится бегать по инстанциям

В Кыргызстане лицам, которые восстанавливают свой паспорт, приходится бегать по инстанциям ГРС для того, чтобы установить свой возраст. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Дастан Бекешев.

Нардеп привел пример, когда при замене паспорта у одного мужчины ПИН-код совпал с другим человеком.

«Его ПИН идентичен ПИН другого гражданина. Человека стали отправлять в другие места, чтобы он уточнил возвраст. Это несмотря на то, что у него имеется водительское удостоверение, общегражданский паспорт. Почему нельзя автоматизировать это? Почему нужно ходить по инстанциям и собирать кучу документов?» — возмутился Дастан Бекешев.

Заместитель председателя ГРС Тилек Батырканов признал проблему. По его словам, по линии ЗАГС в очереди находится 11 миллионов записей, которые необходимо оцифровать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156396/
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