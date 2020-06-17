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Власть

Депутаты: У общественного здравоохранения должен быть ответственный чиновник

Четверо депутатов парламента — Наталья Никитенко, Евгения Строкова, Гульшат Асылбаева и Альфия Самигуллина предлагают назначить ответственного за службу общественного здравоохранения, которая призвана обеспечивать государственный санитарно-эпидемиологический надзор и контроль. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Авторы инициативы указали, что это ведомство обязано проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические мероприятия и способствовать формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья граждан.

Координировать деятельность службы общественного здравоохранения будет главный санитарный врач Кыргызстана.

По мнению депутатов, из-за того, что не было координатора, служба работала неэффективно.

«Эта структура должна не только мониторить соблюдение норм санитарных правил, но обеспечивать всемерные профилактические мероприятия, проводить обучение, информировать общественность о необходимости соблюдения гигиенических правил и прививать населению знания о профилактике», — отмечают разработчики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156280/
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