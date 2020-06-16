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Власть

Мэрии Бишкека предлагают создать структуру по питанию детей в школах и садах

Мэрии Бишкека нужно создать отдельную структуру по организации питания детей в школах и детсадах. Об этом на заседании постоянной комиссии столичного горкенеша по социальным вопросам заявил ее председатель депутат Рысбай Аматов.

«Учителя должны учить детей, питанием должны заниматься специалисты. Я буду настойчив и буду требовать от исполнительного органа создания организации по питанию детей», — сказал он.

Депутат добавил, что сегодня управление образования само занимается сметой, рецептурой. «Но вы не специалисты в области питания. Необходимо их привлекать, чтобы они разработали стратегию, дорожную карту. Они скажут, что лучше: создавать комбинат питания, продолжить сдавать в аренду столовые или чтобы в них работали наемные рабочие», — предложил он. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/156197/
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