Правительство может возглавить Кубатбек Боронов

Правительство Кыргызстана может возглавить нынешний первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше.

Сегодня коалиция парламентского большинства соберется на заседание, где рассмотрит его кандидатуру. Кубатбек Боронов занял кресло первого вице-премьера в 2018 году. Ранее он возглавлял МЧС.

Напомним, вчера вечером Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Он проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства.