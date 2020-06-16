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Власть

Правительство может возглавить Кубатбек Боронов

Правительство Кыргызстана может возглавить нынешний первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Об этом 24.kg сообщили в Жогорку Кенеше. 

Сегодня коалиция парламентского большинства соберется на заседание, где рассмотрит его кандидатуру. Кубатбек Боронов занял кресло первого вице-премьера в 2018 году. Ранее он возглавлял МЧС.

Напомним, вчера вечером Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Он проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/156130/
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