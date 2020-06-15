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Власть

Страдают учителя и врачи. Евгения Строкова поддерживает закон о манипулировании

От фейковой информации в Сети страдают учителя и врачи. Об этом во время обсуждения законопроекта «О манипулировании информацией» на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению заявила депутат Евгения Строкова.

Она отметила, что поддерживает предлагаемый законопроект.

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«Сейчас столько мусора стало в Сети, столько фейковой информации! Сейчас многие хотят передернуть, говоря, что депутаты делают это, чтобы обезопасить себя от какой-то информации. Но хочу сказать, что, к сожалению, жертвой лживой информации может стать любой, в том числе представители таких профессий, как учителя и врачи. Сколько раз мы видели их оговор на страницах Facebook, когда кто-то просто высказывал свое мнение, возможно, с каким-то умыслом. Я знаю случаи, когда из-за такой информации люди были на грани суицида», — сказала нардеп.

Депутат Гульшат Асылбаева вместе с коллегами разработала законопроект о манипулировании информацией. Документом предлагается создать специальный орган, который будет контролировать контент в Сети.

Однако юристы правовой клиники «Адилет» и медиаэксперты утверждают, что этот документ дискриминационный и в случае принятия будет не защищать, а нарушать конституционные права граждан.

Парламентарию пеняют еще и на то, что законопроект полностью скопирован с российского аналога. Гульшат Асылбаеву призвали отозвать скандальную инициативу. Но она в ответ заявила, что это «самый замечательный законопроект».
Ссылка: https://24.kg/vlast/156108/
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