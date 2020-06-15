15:56
USD 74.78
EUR 84.69
RUB 1.08
Власть

В кабмине не могут сказать, когда Мухаммедкалый Абылгазиев выйдет на работу

«Отпуск продолжается. Мухаммедкалый Абылгазиев поправляет здоровье и не собирается никуда уезжать», — заявил 24.kg пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев.

Читайте по теме
Продажа частот. Премьер-министр ушел в отпуск, чтобы не обвинили в давлении

По его словам, он пока не может назвать точной даты, когда глава правительства выйдет на работу. «Он ведь сказал, что до окончания следствия», — отметил Адилет Султаналиев. На замечание, что следствие может длиться несколько месяцев, пресс-секретарь уточнил: проверка еще не закончилась.

Напомним, глава правительства взял краткосрочный трудовой отпуск 27 мая. В пресс-службе тогда пояснили, что он сделал это, чтобы избежать обвинений в оказании давления на следствие по делу о радиочастотах, а также в целях беспристрастного его проведения.

Межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета информационных технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Позже в рамках дела были задержаны сотрудники ГКНБ.

Сегодня стало известно об аресте гендиректора ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156080/
просмотров: 856
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с детским хосписом. Мировое сообщество обратилось к премьер-министру
МУК дал пояснения по поводу диплома Мухаммедкалыя Абылгазиева
Премьер-министр окончил МУК. Но никто из выпускников 1997 года его не помнит
Продажа частот. Премьер-министр ушел в отпуск, чтобы не обвинили в давлении
Мухаммедкалый Абылгазиев похвалил парламент за взаимодействие в работе
Нервы не выдерживают. Кубатбек Боронов выругался матом в парламенте
Положенную силовикам компенсацию все-таки выплатят
Премьер-министр: Несмотря на пандемию, дехкане обеспечены семенами и ГСМ
Фермеры не должны сталкиваться с проблемами при закупке семян, ГСМ и запчастей
Премьер-министр поручил расследовать случай с врачами ЦСМ и наказать виновных
Популярные новости
Когда говорите Дастан... Спикер опять всех насмешил: в&nbsp;соцсетях начали флешмоб Когда говорите Дастан... Спикер опять всех насмешил: в соцсетях начали флешмоб
Для медиков денег нет. А&nbsp;прокурорам-пенсионерам выплатят по&nbsp;300 тысяч сомов Для медиков денег нет. А прокурорам-пенсионерам выплатят по 300 тысяч сомов
Дастан Джумабеков оценил юмор пользователей соцсетей и&nbsp;опять пошутил Дастан Джумабеков оценил юмор пользователей соцсетей и опять пошутил
Опасная инициатива депутата Акылбека Жапарова не&nbsp;вызвала вопросов у&nbsp;коллег Опасная инициатива депутата Акылбека Жапарова не вызвала вопросов у коллег
Бизнес
Получите 1&nbsp;тысячу сомов на&nbsp;баланс при покупке Redmi Note 9/9s в&nbsp;O!Store Получите 1 тысячу сомов на баланс при покупке Redmi Note 9/9s в O!Store
&laquo;Ата Мекен&raquo; возьмет не&nbsp;менее 33&nbsp;мест на&nbsp;выборах-2020 «Ата Мекен» возьмет не менее 33 мест на выборах-2020
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
ACIBADEM: противостоять раку лучше командой! ACIBADEM: противостоять раку лучше командой!
15 июня, понедельник
15:22
В Кыргызстане за самозахват земель теперь предусмотрен срок — до 7,5 года В Кыргызстане за самозахват земель теперь предусмотрен...
15:18
Экс-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков скрыл в декларации бизнес жены
15:16
Депутат опасается, что данные о финансировании НКО привлекут внимание криминала
15:12
В кабмине не могут сказать, когда Мухаммедкалый Абылгазиев выйдет на работу
15:07
Получите 1 тысячу сомов на баланс при покупке Redmi Note 9/9s в O!Store