В кабмине не могут сказать, когда Мухаммедкалый Абылгазиев выйдет на работу

«Отпуск продолжается. Мухаммедкалый Абылгазиев поправляет здоровье и не собирается никуда уезжать», — заявил 24.kg пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев.

По его словам, он пока не может назвать точной даты, когда глава правительства выйдет на работу. «Он ведь сказал, что до окончания следствия», — отметил Адилет Султаналиев. На замечание, что следствие может длиться несколько месяцев, пресс-секретарь уточнил: проверка еще не закончилась.

Напомним, глава правительства взял краткосрочный трудовой отпуск 27 мая. В пресс-службе тогда пояснили, что он сделал это, чтобы избежать обвинений в оказании давления на следствие по делу о радиочастотах, а также в целях беспристрастного его проведения.

Межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета информационных технологий и связи в нарушение действующего законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это повлекло за собой ущерб интересам государства. Позже в рамках дела были задержаны сотрудники ГКНБ.

Сегодня стало известно об аресте гендиректора ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова.