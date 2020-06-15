Члены комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию рассмотрели поправки в законы «О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории земель и виды угодий», «О переводе (трансформации) земельных участков» и Уголовный кодекс КР.

По словам министра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева, законопроект разработан, чтобы решить вопросы застройщиков. «По результатам уточнения площадей, застроенных после 2009 года, установлено, что всего по республике насчитывается 1 тысяча 711,8 гектара земель орошаемой пашни, застроенных индивидуальными жилыми домами. Предлагается внести в Уголовный кодекс изменение в части ужесточения наказания за самовольный захват чужого земельного участка. Теперь за это деяние предусмотрен срок от пяти до семи с половиной лет лишения свободы», — сказал он.

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В ходе обсуждения депутат Рада Туманбаева подчеркнула, что это второй этап по узакониванию жилых домов, построенных на земельных участках орошаемой пашни. Как отмечает она, на первом этапе были узаконены наделы, застроенные до 31 июля 2009-го.

«Правительство в рамках первого этапа не предлагало возместить потери упущенной выгоды сельскохозяйственного производства. Но в предлагаемых поправках такая выплата предусматривается. Это справедливо?» — спросила нардеп, добавив, что условия узаконивания для всех должны быть одинаковыми.

Депутат Кенжебек Бокоев указал: в поправках говорится о том, чтобы узаконить продажу земли из фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий. Но для этого, по его мнению, необходимо определить ответственных чиновников, которые в нарушение закона распродали эти участки.

«Здесь наблюдаются признаки коррупции. Поэтому эти земли необходимо исключить из законопроекта», — заметил парламентарий.

По итогам обсуждения предложенные кабмином поправки профильный комитет одобрил.