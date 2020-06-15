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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил главу Китая Си Цзиньпина с днем рождения

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

В телеграмме отмечается богатый профессиональный и жизненный опыт китайского коллеги, который «является прочной основой успешной государственной деятельности, нацеленной на укрепление устойчивого развития дружественного Китая».

«Под вашим умелым руководством Китай консолидировал свои усилия и достиг больших успехов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. При этом хотел бы выразить искреннюю благодарность за оказываемую Китайской Народной Республикой значимую гуманитарную помощь Кыргызской Республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. Ситуация с распространением коронавируса в мире по-прежнему крайне тяжелая, но, несмотря на это, я уверен, что общими совместными усилиями мы победим это заболевание», — говорится в поздравлении.

Сооронбай Жээнбеков твердо убежден в том, что кыргызско-китайские отношения, основанные на добрососедстве, дружбе и всестороннем стратегическом партнерстве, будут неуклонно развиваться и укрепляться во благо народов двух государств. Президент пожелал Си Цзиньпину здоровья, благополучия и больших успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Китая — мира и процветания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/156065/
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