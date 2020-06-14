Истязание женщины в Сузаке. Кабин назвал статистику семейного насилия страшной

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова сегодня провела экстренное заседание Национального совета по делам женщин и гендерному развитию при правительстве.

Чиновники и эксперты собрались в срочном порядке из-за очередного факта семейного насилия, произошедшего в селе Бек-Абад Сузакского района.

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«Основным правом человека является право на жизнь, неприкосновенность, уважение и достоинство, равенство перед законом. Наше государство обеспечивает защищенность семьи и права детей, права женщин. В стране действует Закон «Об охране и защите от семейного насилия». Быть правовым государством — это значит, что каждый гражданин должен чувствовать себя защищенным государством», — сказала Аида Исмаилова.

Вице-премьер подчеркнула: каждый человек, преступающий закон, должен понести наказание.

По статистике, в 70 процентах случаев домашнего насилия инцидент повторяется, если это случилось хоть один раз.

«Количество зарегистрированных фактов семейного насилия увеличилось с 2 тысяч 339 случаев в 2013 году до 7 тысяч 178 случаев в 2018 году. За 3 месяца зарегистрировано 2 тысячи 319 фактов семейного насилия, что на 65 процентов больше показателя предыдущего года. Это можно связать с вынужденной самоизоляцией и ухудшением экономической ситуации в семьях», — отмечено на заседании.

Находясь в ситуации психологической травмы в результате домашнего насилия, крайне трудно проходить через все это. Социально-экономическая уязвимость женщин лишает их права выбора и вынуждает оставаться в определенных обстоятельствах.

«Задачей государства является также содействовать экономической самостоятельности женщин, образованию девочек, поддержанию здоровья. Таким образом, мы усилим работу в направлениях по неотвратимости правосудия, помощи жертвам насилия, работе с обществом по профилактике насилия. Национальный совет должен стать действенной «живой» постоянной площадкой для координации и взаимодействия в области гендерной политики. Недопущение насилия в любой форме является важной частью гендерной политики», — заключила вице-премьер-министр.