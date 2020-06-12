Цифровизация в Госэкотехинспекции нужна для предотвращения коррупции

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня принял директора Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мырзабека Жыпаркулова.

Обсуждены меры по совершенствованию системы государственного надзора и контроля по вопросам экологической и технической безопасности, цифровизации деятельности ведомства. Директор Госэкотехинспекции Мырзабек Жыпаркулов сообщил, что для минимизации коррупционных рисков и контактов сотрудников инспекции с субъектами проверок идет активная автоматизация деятельности ведомства.

Идет пересмотр бизнес-процессов по взаимодействию с предпринимателями.

Для исключения человеческого фактора и непосредственного контакта бизнеса и проверяющего некоторые виды надзора переведут на дистанционную работу в цифровом формате. Для этого все базы данных Госэкотехинспекции автоматизируют и подключат к системе «Тундук».

Для повышения прозрачности деятельности ведомства разработана автоматизированная информационная система учета технических нарушений. Все действия надзора будут фиксироваться онлайн и станут доступны широкой общественности. Кроме того, разрабатывается новый сайт ведомства, на котором в режиме реального времени возможно наблюдать за ходом строительства того или иного объекта.

Ведется разработка реестра незаконно строящихся объектов, запускается единый кол-центр, куда граждане могут обращаться по тем или иным вопросам, планируется введение электронной системы оплаты штрафов за нарушения норм экологической и технической безопасности.

Президент отметил, что нередко наблюдаются нарушения требований при строительстве объектов и в работе промышленных предприятий.

При контроле экологической и технической безопасности есть коррупционные проявления, что порождает обоснованную критику.

В этой связи Сооронбай Жээнбеков подчеркнул особую важность цифровизации. Глава государства отметил важность налаживания конструктивного взаимодействия с субъектами предпринимательства и обратил внимание на необходимость кардинального пересмотра принципов работы с бизнесом.

«Мы должны отойти от карательных мер и больше оказывать поддержку и стимулирование деятельности экономических субъектов», — заключил президент.