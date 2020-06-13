Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Замирбек Эсенаманов стал депутатом Жогорку Кенеша.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша. Замирбек Эсенаманов

Он пришел в парламент вместо Руслана Чойбекова. На его место должен был прийти Руслан Молдошев, но он написал заявление об исключении из списка кандидатов.

Замирбек Эсенаманов родился 6 февраля 1953 года в селе Каптал-Арык Чуйской области. Окончил Фрунзенский политехнический институт, инженер-технолог.

Трудовую деятельность начал в 1976 году рабочим Каиндинского ордена «Знак Почета» сахарного завода имени 50-летия Киргизской ССР.

1981-1987 — технолог, главный инженер Каиндинского мясокомбината;

1987-1991 — инструктор отдела ЦК Компартии Киргизской ССР;

1991 — генеральный директор производственно-аграрного объединения по заготовке, откорму и переработке скота «Тунгуч»;

1992-1993 — генеральный директор Чуйского областного объединения пищевой и перерабатывающей промышленности «Чуй Эт-Сут».

Читайте по теме Если нарушат закон. Какое наказание ждет избирателей и кандидатов в депутаты

Затем был директором, председателем правления, генеральным директором АО «Бишкекский мясоконсервный комбинат».

2002-2004 — генеральный директор ОАО ГАК «Кыргызалко» и по совместительству генеральный директор ГП «Алкопром».

В марте 2005 года избран депутатом Жогорку Кенеша третьего созыва.

Был акимом Жайылского района Чуйской области.

2010-2011 — министр природных ресурсов КР.

В 2013 году Антикоррупционная служба ГКНБ обвинила его в незаконной выдаче лицензий горнодобывающим компаниям. Полтора месяца провел в СИЗО ГКНБ. Первомайский районный суд Бишкека вынес оправдательный приговор.

В 2010 году состоял в партии «Республика», в 2015 году был кандидатом в депутаты ЖК КР от политической партии «Кыргызстан».

Бейшеналы Нурдинов стал депутатом Жогорку Кенеша.

Он пришел вместо Алмазбека Баатырбекова, который ушел с поста, чтобы готовиться у выборам-2020.

«В 2015 году, когда мы шли на парламентские выборы, партия была новой, каждый из нас работал на своем участке для получения голосов. Бейшеналы Нурдинов, который должен прийти после меня, получил в Бишкеке больше всего голосов. Но некоторые люди в партии не выполнили своих обязательств, и Нурдинов долго ждет своей очереди. Я обещал, что готов ему уступить свое место, если его очередь подойдет. Поэтому я выполнил свое обещание», — сказал СМИ Алмазбек Баатырбеков.

Информации о новом депутате почти нет. Известно только, что он занимался бизнесом.

В 2010 году был в списке кандидатов в депутаты парламента Кыргызстана от партии «Акшумкар».

Канат Исаев избран лидером фракции «Кыргызстан».

Ранее лидером фракции был Алмазбек Баатырбеков, который покинул пост.

Кандидатуру Каната Исаева поддержали единогласно.

Ранее он уже был лидером фракции «Кыргызстан».

Глава Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев подал в отставку.

Причина — поступление в магистратуру по государственному управлению Гарвардского института государственного управления имени Джона Кеннеди.

По словам Дастана Догоева, он останется советником президента КР по вопросам цифровизации на общественных началах в рамках реализации концепции «Санарип Кыргызстан».

О кадровых перестановках с 1 по 5 июня читайте здесь.