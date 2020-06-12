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Власть

Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина с Днем России

Сооронбай Жээнбеков поздравил Владимира Путина и народ РФ с государственным праздником — Днем России. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

«Россия с великой историей и культурой, грандиозными достижениями и уникальным природным богатством, соединившая на огромном пространстве множество народов и самобытных культур, достигла при вашем непосредственном участии впечатляющих успехов в государственном строительстве, и сегодня ее развитие и международный авторитет неразрывно связаны с вашим именем. Выбранный Российской Федерацией курс на защиту национальных интересов, гражданского согласия и сохранение духовных ценностей является залогом последовательного развития и прогресса страны», — говорится в поздравлении.

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«В Кыргызстане дорожат общим историческим наследием и высоко ценят ваш личный вклад в развитие многовековых уз дружбы между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, реализацию крупных совместных экономических проектов, а также в поддержку в интеграционных процессах на евразийском пространстве», — отметил глава КР.

Сооронбай Жээнбеков убежден, что кыргызско-российские отношения будут и впредь динамично и плодотворно развиваться во всех сферах двустороннего и многостороннего взаимодействия в духе союзничества и стратегического партнерства во благо процветания наших государств.

Он пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и дальнейших больших успехов в государственной деятельности, а всему народу России — мира и благополучия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155772/
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