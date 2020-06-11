Депутаты поддержали продление срока ретрансляции российских каналов

Депутаты поддержали пакет поправок в Закон «О телевидении и радиовещании». За проголосовали 102 из 109 зарегистрированных депутатов, 7 — против.

24.kg представляет поименный список голосования. Дастан Бекешев заявил, что голосовал против, но кнопка не сработала. Он потребовал пригласить IT-специалистов.

Одна из поправок — о продлении ретрансляции российских каналов «Первый канал. Всемирная сеть» («ОРТ») и «РТР-Планета» до 2023 года. Инициатором выступило Министерство культуры, информации и туризма.

Против выступали медиаэксперты. Они отмечали, что это перечеркивает все усилия по построению в республике сильного ТВ-рынка и производству качественного контента на государственном языке. Местные каналы зависят от адекватных рекламных бюджетов и справедливых конкурентных отношений. Мнения профессионалов в ЖК не учли.