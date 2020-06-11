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Власть

Президент посетил фермерское хозяйство в Ошской области

В рамках рабочей поездки по Ошской области президент Сооронбай Жээнбеков посетил фермерское хозяйство в Араванском районе. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Руководитель хозяйства Акбарали Холбеков сообщил, что работой обеспечены 26 человек, территория хозяйства составляет 2,1 гектара. Выращиваются различные фруктовые и овощные культуры, в том числе — инжир, капуста, хурма, картошка, дыня, морковь, лук и другое.

Глава государства вместе с фермером осмотрел насаждения плодовых культур, побеседовал с ним о секретах успеха в земледелии. Акбарали Холбеков отметил, что для любого фермера, занятого в растениеводстве, земля дороже золота.

«Кыргызстан богат и силен такими трудолюбивыми людьми, как вы», — подчеркнул президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155735/
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