В проекте PISA Кыргызстан аутсайдер. Чиновник признался, что мы опять не готовы

Министр образования и науки Каныбек Исаков признался сегодня на заседании парламента, что к конкурсу среди учеников в рамках PISA Кыргызстан не готовился.

По его словам, эксперты PISA приехали и провели своей срез знаний в школах, которые сами выбрали. «Они могут сами выбрать по протоколу школу. Но к 2024 году мы комплексно улучшим качество знаний наших школьников, уже начинаем их готовить. Нам известно, что PISA делает упор на освоение старшеклассниками точных наук. Мы это учтем и с нового учебного года начнем обучение согласно критериям PISA и изменим содержание школьных программ, а также проведем переподготовку учителей», — отметил Каныбек Исаков.

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Заместитель министра образования Надира Джусупбекова добавила, что в рамках выделяемого Международной ассоциацией развития (МАР) по проекту «Образование для будущего» кредита на сумму $50 миллионов, из которых половина — грант, а вторая — кредит, будут оснащены компьютерами 1 тысяча 200 школ, а также планируется направить финансы на улучшение оснащения 500 детских садов.

Напомним, Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for International Student Assessment, PISA) — тест, оценивающий грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Проходит раз в три года.

Кыргызстан участвовал в PISA-2006 и PISA-2009, но занял последние (57-е и 65-е) места. Дальше страна отказалась участвовать в данной программе.