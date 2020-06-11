Президент в Ошской области осмотрел водные проекты и посетил сад

Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочую поездку по Ошской области. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Президент сегодня ознакомился с ходом реализации проектов по расширению ирригационных сетей и обеспечению населения чистой питьевой водой в Араванском районе.

Как сообщил директор Государственного агентства водных ресурсов Кокумбек Таштаналиев, с полным завершением реализации проекта по реабилитации ирригационных каналов в селе Керкидан на 2 тысячи 654 гектара земель улучшится водообеспеченность, сократятся ежегодные потери воды.

Глава государства также ознакомился с ходом реализации проекта по обеспечению населения чистой питьевой водой в селах Керкидан и Эсенбай и в селах Кур-Таш и Каримберди Ноокатского района. Ожидается, что строительные работы будут завершены в ближайшее время. Проект реализуется за счет средств республиканского бюджета. Его общая проектно-сметная стоимость составляет 62,6 миллиона сомов.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что расширение ирригационных сетей и их модернизация — неразрывно связаны с вопросами наращивания сельскохозяйственного потенциала и обеспечения продовольственной безопасности страны.

Кроме того, президент осмотрел крупный плодово-ягодный сад в селе Найман, ориентированный на экспорт и имеющий потенциал в сезон урожая обеспечить рабочими местами до тысячи человек. Местный предприниматель Гульзар Абдылаева сообщила, что в саду, который полностью орошается методом капельного орошения, на территории в 183 гектара высажены более 100 тысяч саженцев персика, черешни, миндаля и ореха. Проложены линии электропередачи, установлен дополнительный трансформатор. Для полива установлены 12 цистерн по сбору воды. Общий объем привлеченных местных инвестиций в данный проект составил более 70 миллионов сомов.

Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что проекты, которые направлены на развитие отечественного сельского хозяйства и создание новых рабочих мест, найдут поддержку у финансовых институтов страны.

Президент еще раз подчеркнул, что Кыргызстан благодаря экологически чистой сельскохозяйственной продукции имеет возможности занять передовые позиции на зарубежных рынках, и отметил особую важность поддержки подобных инициатив предпринимательства для наращивания экспортного потенциала страны.