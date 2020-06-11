Для медиков денег нет. А прокурорам-пенсионерам выплатят по 300 тысяч сомов

При уходе на пенсию прокуроры получат пособие в размере 300 тысяч сомов. Эта норма закреплена в пакете поправок в Закон «О прокуратуре Кыргызской Республики». Депутаты обсуждают документ в режиме второго чтения.

По словам Дастана Бекешева, очень жаль, что эти сомнительные изменения остались. «По какой причине прокуроры, уходя на пенсию, получают 300 тысяч сомов? Почему пограничники не получают столько? Мы медикам не можем 200 тысяч надбавок выплатить, а тут сразу деньги нашлись. Я с уважением отношусь к труду прокурорских работников, но у них же служба не такая опасная, как у тех же пограничников. Или вот еще статья: уголовное дело в отношении прокурора может возбуждать только прокурор. Ну давайте тогда и милиционерам разрешим самим на себя дела возбуждать, и сотрудникам ГКНБ», — возмутился Дастан Бекешев.

Он добавил, что судьи боятся прокуроров. Его поддержала Ирина Карамушкина, заявив, что сотрудники надзорных органов полностью подчинили себе все суды. Дастан Бекешев парировал, что не хотел бы, чтобы его слова возводили в ранг политических высказываний.