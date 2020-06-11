Не так поняли. Гульшат Асылбаева пояснила свою инициативу о закрытии обменок

Депутат Гульшат Асылбаева сегодня разъяснила свою скандальную инициативу о закрытии обменных бюро.

По ее словам, законопроект вызвал множество споров и разногласий, потому что обоснование к нему не так поняли.

«Я получила письмо с информацией о том, что от обменных бюро поступает 100 миллионов сомов и 10 миллионов в виде подоходного налога. Однако официальные данные указывают на то, что эти цифры в три раза меньше. В год поступает всего 37 миллионов сомов, а информации по подоходному налогу нет. Обменки никто не хочет закрывать. Им лишь предложена новая форма сотрудничества с государством», — сказала Гульшат Асылбаева.

Председатель Ассоциации обменных бюро Чынгыз Бийлибаев заявил, что закрытие обменных бюро нанесет урон привлекательности рынков. Они уйдут в тень, как это было в 1990-х годах.

Напомним, что группа депутатов Жогорку Кенеша вынесла на общественное обсуждение законопроект, предлагающий закрыть все обменные бюро валюты.