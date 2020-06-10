Мэрия просит одобрить передачу квартиры в собственность Айсулуу Тыныбековой

Управление муниципальным имуществом внесло на рассмотрение Бишкекского горкенеша проект постановления БГК о безвозмездной передаче муниципальной квартиры мастеру спорта по женской вольной борьбе Айсулуу Тыныбековой. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по муниципальной собственности сообщил глава УМИ Нурдин Тынаев.
Он напомнил, что в сентябре 2019 года президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков вручил Тыныбековой сертификат на трехкомнатную квартиру в столице. Нурдин Тынаев отметил, что она является имуществом мэрии, и напомнил, что есть постановление БГК, которым утвержден перечень лиц, которые имеют право на получение муниципального жилья на безвозмездной основе.
«Утверждены две категории: чемпионы Олимпийский игр и чемпионы мира по видам спорта, входящих в программу Олимпийских игр», — сказал он и попросил депутатов принять этот документ.
Депутат Гульнара Молдобаева сказала, что Тыныбековой уже выделяли квартиру государство и частные спонсоры. «Это получается, мы третью квартиру выдаем? Вы проверяли, насколько реально она нуждается? Я не спорю по поводу ее заслуг, я говорю, что у нас есть более нуждающиеся лица — сироты, которые без квартир на улице сидят», — сказала она.
Нурдин Тынаев ответил, что Айсулуу Тыныбекова является уроженкой Нарынской области и на момент рассмотрения вопроса у нее не имелось жилья в Бишкеке.
Однако депутат повторила свой вопрос. Депутат Данияр Иманалиев пояснил, что речь идет о квартире, которую ранее подарил президент.
«Он ключи дал, а мы должны узаконить. От имени мэрии не даем квартиру», — сказал он.
Депутаты возмутились, что им неверно предоставили проект постановления. Из него кажется, что квартиру вручает мэрия по своей инициативе. Депутаты попросили исправить проект постановления. В результате вопрос перенесли на следующую комиссию.
Напомним, ранее депутат Дастан Бекешев во время обсуждения поправок в Жилищный кодекс заявил, что квартира, подаренная чемпионке мира по борьбе Айсулуу Тыныбековой, на самом деле выдана как служебная. Однако мэр Бишкека Азиз Суракматова отметил, что квартира не является служебной.