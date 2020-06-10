В БГК хотят отстранить Каличу Умуралиеву от работы на время следствия

Юристы Бишкекского городского кенеша рекомендуют обратиться в прокуратуру с ходатайством изучить всю деятельность руководителя МП «Городские парки» Каличи Умуралиевой и дать правовую оценку. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК сообщила депутат Гульнара Молдобаева.

Напомним, на предыдущем заседании комиссии депутаты попросили юристов БГК и мэрии высказаться о действиях Каличи Умуралиевой.

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Гульнара Молдобаева отметила: в заключении юридического отдела указано, что все документы должны приниматься на сессии БГК.

«После принятия и утверждения всех нормативных документов о деятельности МП они должны быть включены в дополнительный перечень услуг и «Городские парки» должны действовать в рамках установленного законодательства. Все договора должны заключаться через соответствующий конкурс», — отметила она.

Депутат предложила отстранить на время следствия от должности Каличу Умуралиеву. Глава МП «Городские парки» возразила.

Если идет следствие, то никто не может вмешиваться. Поэтому принимать какие-то решения мэрия не может. Калича Умуралиева

«У нас есть случаи, когда работают сотрудники, на которых уже вышел приговор. Что же вы их не отстраняете» — сказала она.

Гульнара Молдобаева поинтересовалась, как Калича Умуралиева — учредитель общественной организации «Наше право» — исполняет обязанности руководителя муниципального предприятия.

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«Я бы вам напомнила, что не являюсь государственным или муниципальным служащим, на меня не распространяются ограничения законом о муниципальной службе. Я являюсь главным дворником в парках. Я хозсубъект, коммерческая организация, которая работает в рамках Гражданского кодекса. Я работаю на договорных основах со всеми партнерами и хозсубъектами, в рамках своего устава», — сказала она.

Председатель комиссии БГК Бакыт Шайдуллаев вмешался, заявив, что вопрос будет отложен пока не закончится следствие.

Калича Умуралиева попросила депутатов работать в рамках закона, читать Гражданский кодекс и устав ее предприятия. После этого она покинула зал заседаний.

Напомним, 28 мая сотрудники ГКНБ провели обыск в кабинете Каличи Умуралиевой. На главу МП «Городские парки» в спецслужбы пожаловался некто Таджибаев, который хотел установить в парке «Ынтымак» коммерческую точку.