Новые требования к СМИ для публикации рекламы обсуждают в Жогорку Кенеше

Министерство экономики внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс и Закон «О рекламе».

По мнению чиновников, необходимо ввести запрет на размещение рекламы в СМИ без указания реквизитов рекламодателя, подтверждающих его регистрацию в налоговых органах. Уточняется, что таким образом предприниматели не смогут уклониться от уплаты налогов, а бюджет получит недостающие платежи.

Депутаты поддержали это изменение. Они также одобрили предложение правительства освободить от налога на имущество владельцев электромобилией, а их поставщиков — от уплаты импортной пошлины.