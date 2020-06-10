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Власть

Новые требования к СМИ для публикации рекламы обсуждают в Жогорку Кенеше

Министерство экономики внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс и Закон «О рекламе».

По мнению чиновников, необходимо ввести запрет на размещение рекламы в СМИ без указания реквизитов рекламодателя, подтверждающих его регистрацию в налоговых органах. Уточняется, что таким образом предприниматели не смогут уклониться от уплаты налогов, а бюджет получит недостающие платежи.

Депутаты поддержали это изменение. Они также одобрили предложение правительства освободить от налога на имущество владельцев электромобилией, а их поставщиков — от уплаты импортной пошлины.
Ссылка: https://24.kg/vlast/155500/
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